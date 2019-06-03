Прокуратура Киева совместно с Нацполицией разоблачила группу торговцев оружием и боеприпасами. Об этом в среду, 6 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что задержана группа из четырех человек по подозрению в незаконном сбыте оружия, взрывчатых веществ, устройств и боеприпасов.

По результатам проведения одновременных обысков по месту жительства задержанных изъято три предмета, похожие на пистолеты ТТ, предмет, похожий на пистолет Сarrera, граната Ф1 и РГД-5 с запалом, три предмета, похожие на винтовки Мосина и запчасти, корпус мины МОН-50, более 600 г вещества, похожего на взрывное пластическое вещество, тротиловую шашку 400 г с электродетонатором, около полутысячи боеприпасов к различным видам оружия, мобильные телефоны, сим-карты, а также денежные средства.

Указанным лицам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются мероприятия по установлению канала поступления оружия и боеприпасов.

Cмотрите фотогалерею: В Киевской области задержали торговцев оружием

Ранее в Херсонской области военного приговорили к 3 годам за сбыт оружия из зоны ООС.

Также в январе в Киеве задержали мужчину по подозрению в торговле оружием.

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Источник: korrespondent.net