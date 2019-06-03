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06. 03. 2019

В деле Вышинского появился еще один подозреваемый - правозащитники

Известному киевскому журналисту Владимиру Скачко предъявлена повестка на допрос и подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщает правозащитная платформа Успішна варта.

По информации правозащитников, дело против Скачко связано с делом главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был задержан в мае 2018 года по подозрению в государственной измене и продолжает находится в следственном изоляторе в Херсоне.

Отметим, во вторник, 5 марта, в Киеве сотрудники Службы безопасности пришли с обыском в квартиру Скачко. По итогам обыска, который длился 14,5 часов, журналисту вручили подозрение и повестку на допрос в Херсоне 11 марта.

В пресс-службе СБУ заявили, что обыск проводился в рамках досудебного расследования по уголовному производству в отношении лиц, "связанных с антиукраинской деятельностью российских государственных медиа-структур в Украине".

Ранее суд продлил главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому срок содержания под стражей до 8 апреля.

Напомним, Вышинского по подозрению в государственной измене задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания.

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Источник: korrespondent.net

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