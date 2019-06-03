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06. 03. 2019

В Кривом Роге горняки трех шахт бастуют под землей

В Кривом Роге горняки трех шахт объявили забастовку под землей, требуя повышения заработной платы. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook в среду, 6 марта.

Горняки железорудной шахты Октябрьская, которая находится в городе Кривой Рог, были вынуждены прибегнуть к протесту в подземных условиях. Шахтеры требуют повысить заработную плату и решить вопрос взаимоотношений с администрацией, – отметил Волынец.

По его словам, 44 горняка шахты Октябрьская остаются под землей на глубине 1115 метров со вчерашнего дня.

Волынец добавил, что в знак солидарности с ними 77 горняков железорудной шахты Терновская тоже остались под землей на глубине 1350 метров. Также бастуют 30 горняков железорудной шахты Гвардейская.

Ранее 44 горняка шахты 1/3 Новогродовская, которая принадлежит Селидовуголь, отказались подниматься на поверхность, требуя погасить задолженность по зарплате. По данным профсоюза, общий долг на данном госпредприятии составляет 250 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net

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