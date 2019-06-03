В Николаеве несколько улиц засыпало мучной пылью

Жители Николаева, которые проживают рядом с портом, жалуются на мучную пыль, которую ветром приносит с территории терминалов. Об этом в среду, 6 марта, сообщает местное издание Новости N.

Белый налет покрывает дома, деревья, целые улицы.

Издание приводит видеозапись местного жителя, на которой снят "заснеженный" двор. "Плюс 15, все в снегу", - комментируют автор запорошенные мукой деревья.

Отмечается, что мелкая мучная пыль, оседающая на поверхностях - не просто вопрос эстетики, она еще и вдыхается горожанами, что может навредить их здоровью.

"Это слой муки которая летит с порта в город, которой дышат жители окрестных домов и их дети, сколько еще ждать от города решения проблемы которая убивает людей, детей, и подвергает их онкозаболеваниям?", - подписал свое видео автор.

Напомним, в прошлом году на границе с Крымом вводили режим ЧС из-за выбросов на заводе Крымский титан.

Ранее был назван самый грязный город Европы.

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Источник: korrespondent.net