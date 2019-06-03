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06. 03. 2019

Протест в Кривом Роге: шахтеров подозревают в теракте

Шахтеры Кривого Рога поднялись на поверхность, где продолжат переговоры с администрацией. В то же время полиция проводит следственные действия по их причастности к возможному теракту. Об этом в среду, 6 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

По его словам, горняки поднялись на поверхность для ведения переговоров со сформированными требованиями, а именно: повышение заработной платы и построение социального диалога в треугольнике трудовой коллектив - профсоюз - администрация предприятия.

Волынец сообщил, что на все три шахты - Терновская, Гвардейская и Октябрьская - кто-то вызвал полицию, которая прямо сейчас проводит следственные действия по причастности шахтеров до совершения теракта.

"Если это сделала администрация, то это просто запугивание и это означает, что к началу социального диалога еще далеко", - отметил он.

Волынец добавил, что такая попытка запугать шахтеров подорвет доверие людей к администрации и силовых структур.

Как сообщалось, 6 марта в Кривом Роге горняки трех шахт объявили забастовку.

Также ранее 44 горняка шахты 1/3 Новогродовская, которая принадлежит Селидовуголь, отказались подниматься на поверхность.

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Источник: korrespondent.net

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