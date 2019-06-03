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06. 03. 2019

В Днепропетровской области грабители пытали мужа и жену слезоточивым газом

В селе Александровка Днепропетровской области грабители ворвались в чужой дом и пытали хозяев слезоточивым газом. Об этом в среду, 6 марта, сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что разбойное нападение на семейную пару произошло ночью. Пятеро неустановленных мужчин в масках проникли в дом, принадлежащий частному предпринимателю и его жене, работающей нотариусом.

Злоумышленники связали хозяев. Мужчину избили и угрожали ему пистолетом, требуя рассказать, где спрятаны деньги и ценности. После этого его пытали слезоточивым газом.

Грабителям удалось завладеть ювелирными украшениями, компьютерной техникой и четырьмя охотничьими ружьями. Также под угрозами хозяин открыл грабителям сейф, в котором хранились деньги на общую сумму более 90 тысяч долларов. После чего со всем награбленным преступники скрылись с места преступления.

Полиция начала досудебное расследование по статье о разбое.

Ранее сообщалось, что в Одесской области бандиты избили и ограбили фермера. А в Житомире грабители напали на ювелирную мастерскую, связав и избив ее работника.

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Источник: korrespondent.net

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