Иностранцам упростили получение украинской визы

Правительство Украины упростило оформление долгосрочных виз для иностранцев. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что правительство упростило процедуру получения долгосрочных виз для иностранных граждан для трудоустройства на территории Украины.
Теперь для оформления виз иностранцы смогут подавать свои документы в Департамент консульской службы МИД, и им не нужно будет выезжать за пределы Украины.
Правительство ожидает, что это решение увеличит привлекательность Украины для высококвалифицированных работников. В частности, и для независимых членов наблюдательных советов государственных компаний.
Напомним, с 1 января 2019 года Украина прекратила оформление виз в международных аэропортах.
Ранее сообщалось, что с 1 марта украинцы могут ездить в Грузию по ID-картам.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby