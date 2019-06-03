Иностранцам упростили получение украинской визы

Правительство Украины упростило оформление долгосрочных виз для иностранцев. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что правительство упростило процедуру получения долгосрочных виз для иностранных граждан для трудоустройства на территории Украины.

Теперь для оформления виз иностранцы смогут подавать свои документы в Департамент консульской службы МИД, и им не нужно будет выезжать за пределы Украины.

Правительство ожидает, что это решение увеличит привлекательность Украины для высококвалифицированных работников. В частности, и для независимых членов наблюдательных советов государственных компаний.

Напомним, с 1 января 2019 года Украина прекратила оформление виз в международных аэропортах.

Ранее сообщалось, что с 1 марта украинцы могут ездить в Грузию по ID-картам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net