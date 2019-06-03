Вероятный убийца бизнесмена Владимира Сотникова, которого расстреляли 4 марта в Черкассах, несколько дней приходил к дому, где жил погибший. Об этом в среду, 6 марта, пишет Про все со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что сейчас полиция проводит поквартирный обход микрорайона Мытница и опрашивает жителей близлежащих домов.

По данным источника СМИ, в день убийства киллер напал на случайного свидетеля.

"Подозреваемый несколько дней ждал свою жертву в подъезде его дома. В день убийства киллера заметила случайный свидетель, которую нападавший ударил рукояткой пистолета в голову, в результате чего женщина потеряла сознание. В подъезд киллер зашел около 7:00 утра, а совершил убийство около 10:00. После убийца сел в автомобиль неустановленной марки и скрылся с места происшествия", - пишет издание.

В распоряжении журналистов появился фоторобот предполагаемого киллера и скриншот с камер наружного наблюдения, на которой видно, как убийца заходит в подъезд в день убийства.

Cмотрите фотогалерею: Опубликован фоторобот вероятного убийцы черкасского бизнесмена

Ранее СМИ сообщали, что Сотникова застрелили, когда он с женой спускался по лестнице, а не в квартире.

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Источник: korrespondent.net