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06. 03. 2019

В Украине отменили 149 устаревших нормативных актов

Кабинет министров на заседании в среду, 6 марта, решил отменить 149 устаревших нормативных актов в рамках дерегуляции, передает Lb.ua.

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив сказал, что это документы 1993-1997 годов, которые создают правовые коллизии и лишнюю нагрузку на бизнес.

Его первый заместитель Максим Нефьодов в качестве примера сообщил, что среди этих документов есть акты статистического характера, которе заставляют застройщиков постоянно подавать дополнительную отчетность в контролирующие органы.

"Есть и комические документы. Например, все еще есть ограничение по наценках и методах ведения работы для автопроизводителей. Что, понятно, точно не способствует тому, чтобы к нам переносили производство какие-то крупные автомобильные концерны", - сказал Нефьодов.

Это уже восьмое дерегуляционное заседание правительства за последние три года.

Напомним, КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

Петр Порошенко заявлял, что внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной. 

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Источник: korrespondent.net

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