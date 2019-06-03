В Украине отменили 149 устаревших нормативных актов

Кабинет министров на заседании в среду, 6 марта, решил отменить 149 устаревших нормативных актов в рамках дерегуляции, передает Lb.ua.
Министр экономического развития и торговли Степан Кубив сказал, что это документы 1993-1997 годов, которые создают правовые коллизии и лишнюю нагрузку на бизнес.
Его первый заместитель Максим Нефьодов в качестве примера сообщил, что среди этих документов есть акты статистического характера, которе заставляют застройщиков постоянно подавать дополнительную отчетность в контролирующие органы.
"Есть и комические документы. Например, все еще есть ограничение по наценках и методах ведения работы для автопроизводителей. Что, понятно, точно не способствует тому, чтобы к нам переносили производство какие-то крупные автомобильные концерны", - сказал Нефьодов.
Это уже восьмое дерегуляционное заседание правительства за последние три года.
Напомним, КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.
Петр Порошенко заявлял, что внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной.
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Источник: korrespondent.net
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