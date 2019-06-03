Поставки новой техники ВСУ удвоят - Генштаб

Выполнение гособоронзаказа на текущий год позволит в два раза увеличить количество новой военной техники в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса в среду, 6 марта, сообщает УНИАН.

"Мы приступили к оснащению войск не только модернизированными, а уже и новыми системами вооружения и военной техники. Так, при условии выполнения государственного оборонного заказа 2019 года мы в два раза увеличим количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами", - заявил Муженко.

По его словам, речь идет о восстановлении и принятии на вооружение комплексов противовоздушной обороны и модернизированных ракет к ним, доукомплектовании отечественными противотанковыми комплексами бригад Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и войск легкобронированной автомобильной техникой и обновлении парка грузовой техники, увеличении количества отечественных БПЛА в разведывательных и артиллерийских подразделениях.

Он отметил также, что состоится дополнительное оснащение средствами радиолокационной и радиотехнической разведки подразделений Воздушных сил ВСУ. Кроме того, планируется увеличение корабельно-катерного состава ВМС ВСУ и применение на новых принципах систем залпового огня.

Как известно, в 2019 году на развитие вооружений и военной техники по линии Министерства обороны направит порядка 17 млрд гривен. Доля расходов на развитие вооружений и военной техники в общем объеме бюджета военного ведомства в 2019 году составит 16,6%, в госбюджете-2018 года на эти цели было предусмотрено 19% расходов Минобороны.

Как сообщалось, с середины года в армию начнут поставлять ракетный комплекс Ольха, а позже к нему поступят сотни ракет.

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Источник: korrespondent.net