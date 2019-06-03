Лента RSS
Подписаться на ленту
06 марта 2019, среда, 14:49
+1°C
Завтра +8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
06. 03. 2019

Поставки новой техники ВСУ удвоят - Генштаб

Выполнение гособоронзаказа на текущий год позволит в два раза увеличить количество новой военной техники в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса в среду, 6 марта, сообщает УНИАН.

"Мы приступили к оснащению войск не только модернизированными, а уже и новыми системами вооружения и военной техники. Так, при условии выполнения государственного оборонного заказа 2019 года мы в два раза увеличим количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами", - заявил Муженко.

По его словам, речь идет о восстановлении и принятии на вооружение комплексов противовоздушной обороны и модернизированных ракет к ним, доукомплектовании отечественными противотанковыми комплексами бригад Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и войск легкобронированной автомобильной техникой и обновлении парка грузовой техники, увеличении количества отечественных БПЛА в разведывательных и артиллерийских подразделениях.

Он отметил также, что состоится дополнительное оснащение средствами радиолокационной и радиотехнической разведки подразделений Воздушных сил ВСУ. Кроме того, планируется увеличение корабельно-катерного состава ВМС ВСУ и применение на новых принципах систем залпового огня.

Как известно, в 2019 году на развитие вооружений и военной техники по линии Министерства обороны направит порядка 17 млрд гривен. Доля расходов на развитие вооружений и военной техники в общем объеме бюджета военного ведомства в 2019 году составит 16,6%, в госбюджете-2018 года на эти цели было предусмотрено 19% расходов Минобороны.

Как сообщалось, с середины года в армию начнут поставлять ракетный комплекс Ольха, а позже к нему поступят сотни ракет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.