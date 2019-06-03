В Ужгороде копы оштрафовали пьяную девушку за переход дороги не по "зебре"

В Ужгороде полицейские оштрафовали местную жительницу, которая перешла дорогу в неустановленном месте и отказывалась покинуть место, где незадолго до этого случилось ДТП. Об этом в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба патрульной полиции Закарпатья.

Отмечается, что патрульные обеспечивали охрану места ДТП, где столкнулись авто и мотоцикл. В это время девушка-пешеход перешла улицу в неустановленном месте и оказалась на месте ДТП.

Полицейские предупредили ужгородку, но она, проигнорировав правоохранителей, категорически отказывалась покинуть место ДТП.

Отмечается, что девушка получила ряд административных материалов: за злостное неповиновение законному требованию полицейского и за переход проезжей части дороги в неустановленном месте.

Кроме того, девушка была еще и пьяной, у нее выявили - 2.77 промилле.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяная женщина угнала авто и попала в аварию. А в Виннице пьяная женщина прыгнула с моста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net