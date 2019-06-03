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06. 03. 2019

НАБУ закроет 65 дел о незаконном обогащении

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили информацию о закрытии уголовного производства по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова, а вместе с ним – и ряда других подобных дел. Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook в среду, 6 марта.

"Вопреки моральным убеждениям, во исполнение решения Конституционного суда, который фактически узаконил незаконное обогащение в Украине, детективы НАБУ начали закрывать уголовные производства по статье 368-2 УК Украины. Среди уже закрытых – дела по фактам незаконного обогащения должностных лиц и судей, а также мэра Одессы", – говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что Геннадий Труханов "уже обвиняется в завладении 185 млн гривен городского бюджета", соответствующее дело слушается в Малиновском районном суде Одессы.

"Решение КС о признании неконституционной ст.368-2 к этому судебному процессу отношения не имеет, поскольку должностное лицо обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье – ч.5 ст.191 УК Украины. Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии", – говорится в сообщении.

В НАБУ также подчеркнули, что решение КС вынуждает детективов закрыть 65 уголовных производств, но лишь в части незаконного обогащения. В то же время другие факты коррупционной деятельности в пределах этих производств, квалифицированные по статьям, не отмененным КС, будут расследоваться и в дальнейшем.

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

Президент Петр Порошенко внес новый законопроект по незаконному обогащению. До его принятия все дела с данной формулировкой не имеют законных оснований.

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Источник: korrespondent.net

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