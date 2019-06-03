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06. 03. 2019

В Польше появились банкоматы с меню на украинском языке

В Польше на банкоматах и терминалах сети Euronet с марта месяца стало доступно меню на украинском языке. Об этом в среду, 6 марта, сообщает Польское радио.

Так, кроме польского, английского и немецкого языков с марта все банкоматы и терминалы самообслуживания Euronet в Польше предлагают меню с возможностью выбора на украинском языке.

Отмечается, что украинский язык ввели из-за все большего количества клиентов, прибывших из Украины.

Ранее сообщалось, что украинцы активно наполняют пенсионный фонд Польши. Около полутора миллионов рабочих из-за рубежа, в основном из Украины, имеют свои счета и делают пенсионные отчисления в Польше.

Напомним, по данным Минсоцполитики Украины, на постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины, временно - от 7 до 9 млн человек. 

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Источник: korrespondent.net

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