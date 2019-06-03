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06. 03. 2019

Еврокомиссия: Переговоры по Brexit зашли в тупик

В преддверии Brexit Еврокомиссия заявила, что переговоры между Евросоюзом и Великобританией были тяжелыми и пока не принесли никаких результатов. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает Politico.

По его словам, ЕС и Великобритания все еще ведут "тяжелые дискуссии" вокруг соглашения о Brexit.

"По состоянию на сейчас не найдено ни одного решения, которое бы соответствовало Соглашению о Brexit, включая протокол по Ирландии и Северной Ирландии", - отметил Схинас.

Также представитель комиссии по вопросам Brexit Мишель Барнье проводил встречу с генпрокурором Джеффри Коксом Коксом и министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли. Стороны пытались найти компромисс, который облегчил бы парламенту Великобритании принять соглашение о выходе страны из Евросоюза.

Как сообщалось, ранее Евросоюз был готов к уступкам Лондону по Brexit. ЕС был готов согласиться с отсрочкой выхода Великобритании из его состава, но на определенных условиях.

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Источник: korrespondent.net

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