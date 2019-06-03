Лучшие поздравление с 8 марта в прозе и стихах

В международный женский день 8 марта принято поздравлять всех женщин. Самым близким в Украине в этот день дарят подарки, а также подписывают откатки и отправляют поздравительные сообщения.
В 2019 году праздник 8 марта празднуют в пятницу. Чтобы поздравить маму, бабушку, сестру, дочку, племянницу, подругу, коллегу или знакомую женщину, Корреспондент.net подобрал разные поздравления в прозе и в стихах.
Поздравления на 8 марта в прозе
С 8 Марта весь наш девчачий цветник! Здоровья, любви, весны и процветания!
Дорогие коллеги! Поздравляю с Международным женским днем и хочу пожелать в чудесный праздник уважения и понимания от коллег, восторга и восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы. Желаю настоящего женского счастья и неувядаемой чудесной красоты.
С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!
От всего сердца поздравляю с этим замечательным женским днем — 8 Марта. Пожелать хочу великолепия души и неотразимой красоты, насыщенной жизни и успешной деятельности, искренней любви и радостных эмоций, мгновений счастья и исполнения сокровенной мечты.
В этот чудесный и нежный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.
Поздравляю с Международным женским днем и хочу пожелать в чудесный праздник уважения и понимания от коллег, восторга и восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы.
Международный женский день: история праздника 8 марта.
Дорогая мамочка! Сегодня день, когда мне бы хотелось напомнить тебе о том, что ты самый прекрасный, самый важный человек для меня. Спасибо огромное за все, чему ты меня научила.
За все, что подарила и показала в жизни. Поздравляю тебя с 8 Марта, дорогая моя. Будь такой же красивой женщиной, таким же добрым человеком и такой же хорошей мамой. С праздником!
Дорогая и любимая бабушка, с 8 Марта! Пусть этой весной сбудутся все твои желания. Пусть произойдут чудеса и осуществятся мечты. Пусть всегда сияют радостью глаза. Пусть будет всё так, как хочет сердце! С праздником!
Поздравляю с чудесным праздником, с праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой радости. В день 8 Марта от всей души желаю постоянного ощущения счастья, ежедневного веселья души, волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и непобедимого интереса ко всему новому в жизни.
Поздравляю с Международным женским днем и от всей души желаю тепла, любви и красоты, яркой мечты, больших желаний и ослепительных улыбок, чудес, веселья, светлой радости и счастья, удачи, страсти, совершенства и блистательных побед!
Поздравление с 8 марта в стихах
Для Вас все ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днем!
В прекрасный день 8 Марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.
Пусть сердце наполняют радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдет усталость
И не вернется никогда!
С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нем,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам — не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.
Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И всё по праву, без сомнения!
Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнем,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днем!
Пусть расцветает все кругом,
И будет жизнь прекрасным раем!
С Международным женским днем
Сегодня женщин поздравляем!
Вам пожелать хотим тепла,
Любви большой и много света,
Чтобы счастливой жизнь была
И сладкой, будто бы конфета!
Есть много праздников чудесных,
Но Женский день неповторим.
И добрых, нежных и прекрасных
Всех женщин мы боготворим.
Ведь жизнь без вас теряет краски,
И, невзирая на года,
Будьте любимы и прекрасны,
Родные женщины, всегда!
Желаю в этот день весенний,
Чтобы душа от счастья пела,
Успехов, новых достижений,
Прекрасной быть душой и телом!
Пускай мечты и все капризы
Осуществятся без труда,
И лишь приятные сюрпризы
Пусть дарит жизнь тебе всегда!
Весна! Поют о счастье птицы
В Международный женский день.
Пускай мечта осуществится,
Уйдет печали даже тень!
Пускай улыбка засияет,
Душа наполнится теплом,
И краски яркие играют
Пускай в мгновении любом!
Погода на 8 марта 2019 года: обещают аномальное тепло.
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Источник: korrespondent.net
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