Лучшие поздравление с 8 марта в прозе и стихах

В международный женский день 8 марта принято поздравлять всех женщин. Самым близким в Украине в этот день дарят подарки, а также подписывают откатки и отправляют поздравительные сообщения.

В 2019 году праздник 8 марта празднуют в пятницу. Чтобы поздравить маму, бабушку, сестру, дочку, племянницу, подругу, коллегу или знакомую женщину, Корреспондент.net подобрал разные поздравления в прозе и в стихах.

Поздравления на 8 марта в прозе

С 8 Марта весь наш девчачий цветник! Здоровья, любви, весны и процветания!

Дорогие коллеги! Поздравляю с Международным женским днем и хочу пожелать в чудесный праздник уважения и понимания от коллег, восторга и восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы. Желаю настоящего женского счастья и неувядаемой чудесной красоты.

С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!

Оригинальные поздравления с 8 марта в прозе / фото: google.com

От всего сердца поздравляю с этим замечательным женским днем — 8 Марта. Пожелать хочу великолепия души и неотразимой красоты, насыщенной жизни и успешной деятельности, искренней любви и радостных эмоций, мгновений счастья и исполнения сокровенной мечты.

В этот чудесный и нежный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

Поздравляю с Международным женским днем и хочу пожелать в чудесный праздник уважения и понимания от коллег, восторга и восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы.

Международный женский день: история праздника 8 марта.

Дорогая мамочка! Сегодня день, когда мне бы хотелось напомнить тебе о том, что ты самый прекрасный, самый важный человек для меня. Спасибо огромное за все, чему ты меня научила.

За все, что подарила и показала в жизни. Поздравляю тебя с 8 Марта, дорогая моя. Будь такой же красивой женщиной, таким же добрым человеком и такой же хорошей мамой. С праздником!

Дорогая и любимая бабушка, с 8 Марта! Пусть этой весной сбудутся все твои желания. Пусть произойдут чудеса и осуществятся мечты. Пусть всегда сияют радостью глаза. Пусть будет всё так, как хочет сердце! С праздником!

Поздравляю с чудесным праздником, с праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой радости. В день 8 Марта от всей души желаю постоянного ощущения счастья, ежедневного веселья души, волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и непобедимого интереса ко всему новому в жизни.

Поздравляю с Международным женским днем и от всей души желаю тепла, любви и красоты, яркой мечты, больших желаний и ослепительных улыбок, чудес, веселья, светлой радости и счастья, удачи, страсти, совершенства и блистательных побед!

Поздравление с 8 марта в стихах

Оригинальные поздравления с 8 марта в стихах / фото: google.com

Для Вас все ярче светит солнышко

И распускаются цветы.

Пусть все желания исполнятся,

Пускай сбываются мечты.

Пусть все проблемы и печали,

Как снег, растают без следа.

Желаем радости, здоровья,

Чтоб были счастливы всегда.

Чтоб с самым лучшим настроеньем

По жизни шли Вы, с огоньком.

С чудесным праздником весенним —

С Международным женским днем!

В прекрасный день 8 Марта

Пускай волнуется душа,

От комплиментов станет жарко

И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,

Гармония и красота,

Из милых глаз уйдет усталость

И не вернется никогда!

С Международным женским днем!

Пусть будет много счастья в нем,

И красоты, сюрпризов ярких,

И комплиментов самых сладких.

Пусть сердце верит, любит, ждет,

И счастье в светлый дом придет.

По пустякам — не огорчаться,

А жизнью, в целом, наслаждаться.

Так много ласки и тепла,

Загадки, нежности, терпения

Природа женщине дала.

И всё по праву, без сомнения!

Так будьте ж вы всегда красивы,

Глаза пускай горят огнем,

Здоровы, молоды, любимы.

С Международным женским днем!

Пусть расцветает все кругом,

И будет жизнь прекрасным раем!

С Международным женским днем

Сегодня женщин поздравляем!

Вам пожелать хотим тепла,

Любви большой и много света,

Чтобы счастливой жизнь была

И сладкой, будто бы конфета!

Есть много праздников чудесных,

Но Женский день неповторим.

И добрых, нежных и прекрасных

Всех женщин мы боготворим.

Ведь жизнь без вас теряет краски,

И, невзирая на года,

Будьте любимы и прекрасны,

Родные женщины, всегда!

Желаю в этот день весенний,

Чтобы душа от счастья пела,

Успехов, новых достижений,

Прекрасной быть душой и телом!

Пускай мечты и все капризы

Осуществятся без труда,

И лишь приятные сюрпризы

Пусть дарит жизнь тебе всегда!

Весна! Поют о счастье птицы

В Международный женский день.

Пускай мечта осуществится,

Уйдет печали даже тень!

Пускай улыбка засияет,

Душа наполнится теплом,

И краски яркие играют

Пускай в мгновении любом!

Погода на 8 марта 2019 года: обещают аномальное тепло.

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Источник: korrespondent.net