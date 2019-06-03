В сельсовете в Киевской области избили журналиста

В селе Чабаны Киевской области журналиста одной из радиостанций и его коллегу вытолкали из сельсовета, нанеся им телесные повреждения и повредив видеокамеру. Об этом в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Отмечается, что в 12:15 в полицию поступило сообщение от 37-летнего киевлянина о том, что неизвестные в помещении сельского совета его избили и повредили видеокамеру. На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции.

"По предварительным данным, журналиста одной из радиостанций и его коллегу неизвестные вытолкали из сельского совета. В результате чего работник СМИ получил телесные повреждения и повреждения видеоаппаратуру", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщил Украинской правде пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, речь идет о журналисте проекта Радио Свобода - программы Схемы.

"В ближайшее время члены съемочной группы, в отношении которых было совершено правонарушение, получат приглашение в полицию для проведения следственных действий - дачи показаний и опознания лиц, которые препятствовали проведению видеосъемки", - отметил он.

Напомним, в 2019 году зафиксировано 13 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

Ранее, 3 марта, в Одессе напали на телеведущего, журналиста Думской ТВ Александра Новицкого.

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Источник: korrespondent.net