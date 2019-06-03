"Авиатор 2019": участники масштабного конкурса борются за поездку в Париж

Проект, организованный Фондом Бориса Колесникова,проходит восьмой раз. Фонд проводит образовательные студенческие конкурсы по семи различным направлениям, и "Авиатор" − самый известный из них в студенческой среде. В нынешнем году талантливая молодежь из 50 технических учебных заведений борется за поездку на парижский авиакосмический форум Ле Бурже.

В рамках третьего тура 700 конкурсантов прошли тестирование по теории и истории авиации, дали письменные ответы на вопросы экспертного совета.

Президент Фонда Борис Колесников поприветствовал участников конкурса "Авиатор 2019". Он выразил уверенность, что знание основ и этапов развития одной из самых сложных отраслей современной науки и техники крайне необходимо нынешним студентам. "Азы авиации, история создания и совершенствования летательных аппаратов, важные даты, вехи биографий – зная прошлое, молодые инженеры, пилоты, конструкторы управляют будущим. Сегодня очень много скептиков говорят о том, что у украинской авиации нет будущего, но все зависит от власти. И я абсолютно уверен в том, что оно будет. Конкурсанты преодолели один из самых интересных отборочных этапов, впереди самый сложный – финал. Хочу пожелать успеха им всем, каждый из них достоин победы и поездки во Францию", – отметил Борис Колесников.

После подведения итогов третьего тура 250 конкурсантов выйдут в финал "Авиатора 2019". В апреле им предстоит защитить собственные проекты − бизнес-идеи и стартапы, актуальные для авиационной отрасли – перед членами экспертного жюри.

Сто авторов самых перспективных разработок будут награждены поездкой на 53-й международный авиасалон Ле Бурже во Францию, которая состоится в июне. Студенты смогут изучить новинки и достижения мировой авиакосмической отрасли, пообщаться с профессионалами, принять участие в воркшопах и мастер-классах, а также отдохнуть в известном парке развлечений Диснейленд.

"Для меня финал "Авиатора" означает пропуск в передовое авиационное сообщество. Конкурс "Авиатор" − это шанс обсудить свой проект с экспертами, членами жюри. Выставка Ле Бурже – это возможность увидеть и исследовать мир авиации, поговорить с авторами передовых технических решений, инженерами и конструкторами. На конкурсе можно пообщаться с другими студентами, ребятами, которые создают новые решения, придумывают бизнес-концепции. С какой стороны ни посмотри, участие и победа в конкурсе влияет на профессиональное становление. Как будущий специалист я обязан использовать этот шанс и буду полностью выкладываться ради победы", – рассказала Кристина Гуторова, конкурсантка из Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт".

Напомним, Фонд Бориса Колесникова десять лет реализует образовательные конкурсы для талантливых и мотивированных студентов технических специальностей. Победители награждаются поездками на международные профильные выставки, перенимают передовой зарубежный опыт и применяют его в Украине. В этом году к проекту "Авиатор" присоединились 8 500 юных любителей авиации.

Источник: korrespondent.net