В Украину завезли бракованные презервативы

В Украине на рынок попали бракованные презервативы Durex RealFeel в упаковках по три и 12 штук. Об этом сообщает Гослекслужба на странице в Facebook.

Сообщается, что представитель производителя презервативов Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобритания с целью контроля своей продукции приобрел изделие своего бренда в интернете под номерами партий, которые ранее были не допущены в оборот и считались уничтоженными. Речь идет о "Презервативах латексных с силиконовой смазкой Durex RealFeel (натуральные ощущения), 3 шт. и 12 шт." партии №: 1000433147, 1000494067, 1000474803.

"Указанные партии не соответствуют требованиям технических регламентов к медицинским изделиям. Из-за указанной проблемы они (партии) не получили разрешения на продажу, однако все же появились незаконным образом на рынке Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для защиты потребителей компания - представитель производителя обратилась к правоохранительным органам Украины. Со своей стороны, Гослекслужба принимает все необходимые меры согласно действующему законодательству.

Напомним, Росздравнадзор запретил продажу презервативов Durex в середине июня 2016 года, поскольку эта продукция не была зарегистрирована в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что в Швеции изобрели "презервативы будущего".

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Источник: korrespondent.net