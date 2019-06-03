В Украине удвоилось количество нападений на журналисток

Количество атак на женщин-журналистов в 2018 году выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом в среду, 6 марта, заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко во время круглого стола, сообщает Укринформ.

"Я вынужден констатировать, что у нас на 50% возросло количество физических атак на журналисток за прошлый год. И мы видим с вами абсолютно недопустимую ситуацию, когда в прямом эфире бьют девушек с микрофонами, когда идут нападения на редакцию. И соответственно мы видим, что в нашем обществе многие политики и журналисты оправдывают вот эту всю агрессию ", - заявил Томиленко.

По его словам, в последнее время в Украине порог терпимости к журналистам очень снизился, все начали мириться с тем, что каждый день политики или просто граждане могут легко цепляться к представителям СМИ, которые им не нравятся. По его словам, иногда эта "культура розни" достигает очень опасного уровня, и поэтому ее результаты могут быть крайне негативными.

"Мы осуждаем и вражду и физическую агрессию, поэтому призываем политиков и чиновников встать на защиту прав журналистов, и этим подавать пример всему обществу", - сказал Томиленко.

Ранее также сообщалось, что с начала года совершено 13 нападений на журналистов.

А в прошлом году в Украине 86 раз нападали на журналистов. Больше всего нападений произошло в Киеве и Киевской области.

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Источник: korrespondent.net