Заседание СНБО по оборонке: онлайн

Совет национальной безопасности и обороны в среды, 6 марта, по инициативе президента Петра Порошенко собрался на заседание, посвященное реформированию Укроборонпрома.
В ходе заседания глава государства выступит с докладом. Остальная часть заседание будет проходить в закрытом режиме.
Согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.
Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.
В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях.
На данный момент открыто несколько уголовных дел, задержаны пять чиновников.
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Источник: korrespondent.net
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