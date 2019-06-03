Заседание СНБО по оборонке: онлайн

Совет национальной безопасности и обороны в среды, 6 марта, по инициативе президента Петра Порошенко собрался на заседание, посвященное реформированию Укроборонпрома.

В ходе заседания глава государства выступит с докладом. Остальная часть заседание будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, во время поездки в Николаев 4 марта Порошенко сообщил, что уволил заместителя главы СНБО Олега Гладковского, который фигурирует в расследовании журналистов по коррупции в оборонном секторе. Также президент поручил провести заседание СНБО по вопросам реформирования Укроборонпрома и усиление прозрачности его деятельности, расширение правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора.

Согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях.

На данный момент открыто несколько уголовных дел, задержаны пять чиновников.