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06. 03. 2019

Во Львовской области ДТП закончилось крупной дракой и стрельбой

В городе Червоноград Львовской области случилось ДТП, которое закончилось массовой дракой и стрельбой. Об этом в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что инцидент произошел накануне поздно вечером. Один человек получил огнестрельное ранение, пять человек были травмированы, среди них - двое граждан Эстонии и житель Киева.

После сообщения о драке и стрельбе на место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции Червоноградского отдела полиции, следственно-оперативная группа и работники других служб.

Правоохранители установили личности участников конфликта. Ими оказались трое жителей Червонограда в возрасте 26, 27 и 32 лет, двое 39-летних иностранцев и 40-летний киевлянин. Также установлено, что конфликт между мужчинами возник из-за столкновения двух автомобилей - Audi и Toyota.

"Конфликт между водителями и пассажирами автомобилей-участников ДТП перерос в драку, во время которой киевлянин совершил выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль, попав в ногу 27-летнему жителю Червонограда. Остальные участники конфликта также получили телесные повреждения - всем им была оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. По информации местных СМИ, драка с перестрелкой произошли возле польского кладбища в Червонограде. Иностранцами оказались двое граждан Эстонии.


Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя. От полученных ранений пострадавший погиб на месте происшествия. Позже стали известны подробности убийства.

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Источник: korrespondent.net

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