Во Львовской области в результате обвала стены нежилого здания один мужчина погиб и еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.
Указано, что инцидент произошел в среду, 6 марта, в с. Махлинец, Жидачевского района.
"Под завалами оказались два человека, которых вытащили местные жители до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате происшествия один из мужчин получил перелом ноги, другой - погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области произошел обвал стены, есть жертвы
По данным ведомства, пострадавшего передали медикам для оказания дальнейшей помощи.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Ранее в Днепропетровской области на заброшенной ферме вблизи элеватора в поселке Партизанское Днепровского района на мужчину упала железобетонная плита. Он погиб на месте инцидента.
Также сообщалось, что в центре Киева обвалилась часть здания: рухнула стена дома на бульваре Тараса Шевченко.
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Источник: korrespondent.net
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