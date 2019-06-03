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06. 03. 2019

Во Львовской области произошел обвал стены, есть жертвы

Во Львовской области в результате обвала стены нежилого здания один мужчина погиб и еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

Указано, что инцидент произошел в среду, 6 марта, в с. Махлинец, Жидачевского района.

"Под завалами оказались два человека, которых вытащили местные жители до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате происшествия один из мужчин получил перелом ноги, другой - погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области произошел обвал стены, есть жертвы

По данным ведомства, пострадавшего передали медикам для оказания дальнейшей помощи.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее в Днепропетровской области на заброшенной ферме вблизи элеватора в поселке Партизанское Днепровского района на мужчину упала железобетонная плита. Он погиб на месте инцидента.

Также сообщалось, что в центре Киева обвалилась часть здания: рухнула стена дома на бульваре Тараса Шевченко.

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Источник: korrespondent.net

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