Порошенко внес предложения по коррупции в оборонке

Президент Петр Порошенко в ходе заседания СНБО по ситуации в Укроборонпроме заявил о неоходимости внести изменения в законы, чтобы избежать чрезмерного засекречивания данных по государственному оборонному заказу.

"Должны инициировать изменения в законодательные акты для предотвращения чрезмерного засекречивания информации по государственному оборонному заказу", - сказал он.

"Закупки старого преимущественно советского оружия, запчастей, боеприпасов также могут быть преимущественно открытыми. Требую обеспечить широкое использование конкурентных процедур закупки тем более, что сейчас мы законодательными актами предоставили право Министерству обороны самостоятельно осуществлять указанные закупки", - добавил глава государства.

Порошенко уточнил, что сведения о новейших разработках, в частности ракетных техниках, должны быть засекречены.

Президент также инициирует проведение комплексного международного аудита концерна Укроборонпром. Он отметил, что согласно закону о национальной безопасности предлагается провести комплексную ревизию всех контрактов концерна.

Порошенко заявил, что аудит должен проходить "абсолютно прозрачно, обеспечивать полное доверие, обеспечить международным партнерам ту информацию, которая позволит нам наладить или углубить наше сотрудничество".

Также президент предлагает расширить состав наблюдательного совета Укроборонпрома.

"Я предлагаю немедленно решить вопрос о расширении состава наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран партнеров, которые являются членами НАТО. Нам от наших партнеров нечего прятать", - сказал Порошенко.

"Аудит Укроборонпрома, оценка его корпоративного управления, обновления наблюдательного совета, контроль и прозрачность государственного оборонного заказа - все это поможет концерну трансформироваться и не потерять доверие граждан, партнеров и инвесторов", - считает Порошенко.

Напомним, согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях.

На данный момент открыто несколько уголовных дел, задержаны пять чиновников.

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Источник: korrespondent.net