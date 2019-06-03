ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту дела о коррупции в оборонке

Генеральная прокуратура Украины объявила руководителю ООО Оптимумспецдеталь Андрею Рогозе, которое фигурирует в расследовании о коррупции в Укроборонпроме, подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн при поставке деталей для государственного концерна. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"Дело ГПУ о криминальной деятельности Оптимумспецдеталь при поставке товаров оборонпрому вышло на финал. После получения окончательного акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн", - заявил он.

По словам Луценко, после экспертизы переписки Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства.

Также генпрокурор отметил, что "по этому же делу Рогозе и двум его соучастникам - работникам СБУ еще в 2018-м было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое по сейчас по существу рассматривается в Печерском суде".

Он заметил, что оценка действий должностных лиц, директоров госпредприятий и связанных с ними лиц по другим, коррупционным, статьям является исключительной подследственностью НАБУ, которое ведет соответствующее дело с 2016 года.

Напомним, согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях.

На данный момент открыто несколько уголовных дел, задержаны пять чиновников.

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Источник: korrespondent.net