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06. 03. 2019

В Украине запретят продажу антибиотиков без рецепта

Правительство Украины на заседании в среду, 6 марта, утвердило план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, в соответствии с которым доступ к антибиотикам без рецептов будет ограничен.

Кабмин обязал Минздрав до конца второго квартала 2019 года разработать нормативные акты для отпуска аптечными учреждениями противомикробных препаратов исключительно по рецепту. Также Министрество здравоохранения должно разработать порядок дозорного эпидемиологического надзора за противомикробной резистентностью и подготовить порядок учета инфекционных заболеваний и болезней, связанных с предоставлением медпомощи.

А уже в 2019-2020 годах Минздрав должен будет утвердить в качестве формы первичной учетной документации Листок назначений лекарственных средств и медизделий во время оказания медпомощи в амбулаторных условиях.

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Ранее сообщалось, что в США женщина умерла от инфекции, устойчивой ко всем антибиотикам.

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Источник: korrespondent.net

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