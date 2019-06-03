Украинцы узнали, сколько будут отдыхать в 2019 году

В новом 2019 году украинцев ждет 11 дополнительных выходных. Среди них есть и праздничные дни, которые придется отработать в субботу.

В календарь праздников 2019 года вошли:

8 марта – Международный женский день (пятница)

28 апреля – Пасха (воскресенье)

1 мая – День международной солидарности трудящихся (среда)

9 мая – День Победы (четверг)

16 июня – Троица (воскресенье)

28 июня – День Конституции Украины (пятница)

24 августа – День независимости Украины (суббота)

14 октября – День защитника Украины (понедельник);

25 декабря – Рождество Христово католическое (среда).

Также украинцы уже отпраздновали Новый год и Православное рождество в январе 2019 года.

Отработки в 2019 году

Первый четырехдневный уик-энд украинцы получат с 28 апреля по 1 мая. Рабочий день вторника, 30 апреля, перенесут на субботу 11 мая.

Так украинцы отгуляют Пасху и День международной солидарности трудящихся в одни большие выходные.

Второе перенос рабочего дня будет уже на Новый год 2020. В будущем году новогодняя ночь выпадает со вторника на среду. Чтобы отдыхать 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) Кабмин предлагает отработать по субботам 21 и 28 декабря.

Католическое Рождество в 2019 году отпразднуют в среду, 25 декабря, без переносов.

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Источник: korrespondent.net