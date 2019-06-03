Украинцы узнали, сколько будут отдыхать в 2019 году

В новом 2019 году украинцев ждет 11 дополнительных выходных. Среди них есть и праздничные дни, которые придется отработать в субботу.
В календарь праздников 2019 года вошли:
8 марта – Международный женский день (пятница)
28 апреля – Пасха (воскресенье)
1 мая – День международной солидарности трудящихся (среда)
9 мая – День Победы (четверг)
16 июня – Троица (воскресенье)
28 июня – День Конституции Украины (пятница)
24 августа – День независимости Украины (суббота)
14 октября – День защитника Украины (понедельник);
25 декабря – Рождество Христово католическое (среда).
Также украинцы уже отпраздновали Новый год и Православное рождество в январе 2019 года.
Отработки в 2019 году
Первый четырехдневный уик-энд украинцы получат с 28 апреля по 1 мая. Рабочий день вторника, 30 апреля, перенесут на субботу 11 мая.
Так украинцы отгуляют Пасху и День международной солидарности трудящихся в одни большие выходные.
Второе перенос рабочего дня будет уже на Новый год 2020. В будущем году новогодняя ночь выпадает со вторника на среду. Чтобы отдыхать 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) Кабмин предлагает отработать по субботам 21 и 28 декабря.
Католическое Рождество в 2019 году отпразднуют в среду, 25 декабря, без переносов.
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Источник: korrespondent.net
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