В Укроборонпроме украли 350 миллионов - Луценко

После 2014 года в результате правонарушений на предприятиях государственного концерна Укроборонпром убытки составили более 350 млн грн. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания СНБО, передает УНН.

"За этот период внесены в ЕРДР 480 уголовных правонарушений на предприятиях государственного концерна Укроборонпром. Установлен ущерб на общую сумму более 350 млн грн, из которых подтверждено ревизиями и экспертизами сумму более 65 млн грн. С учетом цифры за текущий год, связанной с широко известной фирмой Оптимум Спецдеталь, это уже около 100 млн грн. В результате сообщено о подозрении 112 лицам, из которых 6 директоров оборонных предприятий, один - бывший генеральный директор и несколько начальников отделов, инженеров и т.д." - сказал генпрокурор.

По его словам, продолжается уголовное производство по 150 уголовным делам. В суд направлено 11 производств, вынесено 86 приговоров в отношении 77 человек.

"Речь не о наказании мелких козлов отпущения, а о реальных должностных лицах, допускающих те или иные правонарушения", - отметил он.

Ранее сообщалось, что ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту дела о коррупции в оборонке. Руководителю ООО Оптимумспецдеталь Андрею Рогозе, которое фигурирует в расследовании о коррупции в Укроборонпроме, объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн.

Напомним, согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях.

На данный момент открыто несколько уголовных дел, задержаны пять чиновников.

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Источник: korrespondent.net