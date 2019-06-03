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06. 03. 2019

В ЕС заявили об успешном выходе из миграционного кризиса

Европейскому Союзу удалось преодолеть наиболее серьезный после Второй мировой войны миграционный кризис в Европе и перестроить управление миграционными потоками. Об этом заявил комиссар ЕС по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос на заседании Еврокомиссии в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба ЕК.

При этом в Еврокомиссии отмечают необходимость дополнительных усилий для дальнейшего укрепления миграционной политики Евросоюза.

"Результаты нашего общего европейского подхода к миграции говорят сами за себя: незаконные прибытия (мигрантов - ред) отныне менее многочисленны, чем до кризиса; европейский корпус пограничников и береговой охраны обеспечил совместную защиту границ ЕС на небывалом уровне, и в сотрудничестве с нашими партнерами мы работаем над обеспечением законных путей въезда (в ЕС - ред), одновременно увеличивая масштаб возврата (незаконно въехавших - ред.)", - отметил Аврамопулос.

В Еврокомиссии также опубликовали перечень необходимых срочных мер в сфере миграции. В них входит увеличение помощи Марокко на западном средиземноморском маршруте. В западном Средиземноморье также необходимые меры по улучшению управления миграционной ситуацией в том, что касается возвращения мигрантов домой, рассмотрения просьб об убежище и обеспечения достойных условий размещения мигрантов.

Напомним, в страны ЕС в 2018 году прибыли около 150 тысяч мигрантов, что на четверть меньше по сравнению с показателем 2017 года.

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Источник: korrespondent.net

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