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06. 03. 2019

Порошенко назвал источник "слива" по оборонке

Президент Петр Порошенко заявил, что расследование журналистов относительно коррупции в оборонной сфере базируется на утечке данных из правоохранительных органов. Об этом он сказал в среду, 6 марта, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"После выхода резонансной журналистской передачи относительно возможных злоупотреблений в сфере закупок в Укроборонпроме, которое базировалось на утечке информации из правоохранительных органов, ...я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны", - сказал Порошенко.

Он также добавил, что "хотел бы сегодня поговорить о том, что там правда, а что - нет".

Напомним, команда журналистов Bihus.Info представила серию расследований коррупции в оборонной сфере, в которых утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и сообщниками через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в несколько раз ценам.

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Источник: korrespondent.net

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