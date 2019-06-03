Спасатели ликвидировали пожар на территории завода строительных креплений в селе Каменка Днепропетровской области. Об этом в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на площади 3 тыс. кв. м был локализован в 14:27. Потушить огонь спасателям удалось в 17:48.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

К тушению было привлечено 69 человек личного состава и 16 ед. техники ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: Пожар на заводе в Днепропетровской области ликвидировали

Напомним, пожар начался в 8:35 утра. В ГСЧС заявили, что сложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах, а именно пластиковое сырье, оборудование и готовая пластиковая продукция.

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Источник: korrespondent.net