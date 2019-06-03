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06. 03. 2019

Луценко предложил план доставок деталей из России

Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил в закрытом решении СНБО составить список предприятий, которые доставляют военные детали из России. Об этом он сказал в среду, 6 марта, во время заседания СНБО.

"Мое предложение сводится к следующему - предприятия, которые поставляют необходимые детали, узлы, агрегаты из страны-агрессора не должны исчисляться тысячами. Их порядок должен быть четко выписан в закрытом решении СНБО, их количество должно быть ограничено, а еще лучше, чтобы они свелись к филиалу одного из государственных предприятий", - заявил Луценко.

По его словам, тогда чиновники смогут "спокойно говорить обществу, что эта работа нужна", потому что не все детали можно изготавливать в Украине.

"И вместо 5770 поставщиков мы бы имели, условно говоря, 20 поставщиков из рисковых территорий, которые находятся полностью под контролем всех уполномоченных на это государственных органов", - отметил Луценко.

Напомним, команда журналистов-расследователей представила серию расследований коррупции в оборонной сфере, в которых утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и сообщниками через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в несколько раз ценам.

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Источник: korrespondent.net

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