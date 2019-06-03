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06. 03. 2019

Украинским школьникам заменили аттестат об образовании

В украинских школах аттестат о получении среднего базового/полного образования заменили свидетельством. Соответствующее постановление приняло правительство на заседании в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Указано, что украинские школьники отныне будут получать после четвертого класса свидетельство о получении начального образования; после девятого - свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12) классе - свидетельство о получении полного общего среднего образования.

Как отмечается, чтобы все эти документы были доступны для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.

"Еще с советских времен у нас аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена. Также документы должны быть доступны. У нас каждый год растет количество детей с особыми образовательными потребностями в школах. Получая свой документ об образовании, они имеют право понимать, что там написано. Теперь такая возможность появится", - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Ранее стало известно, что число учащихся в школах Киева увеличивается в 20 раз быстрее, чем растет количество мест в школах.

Также сообщалось, что Министерство образования и науки включило в программу 11 классов по истории Украины тему по созданию Православной церкви Украины и предоставление Томоса об автокефалии.

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Источник: korrespondent.net

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