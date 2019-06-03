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06. 03. 2019

Укроборонпромом займется международный аудит

Совет национальной безопасности и обороны поручил провести международный аудит концерна Укроборонпром. Об этом по итогам заседания Совета в среду, 6 марта, сообщили в пресс-службе СНБО.

"По результатам заседания поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК Укроборонпром и предприятий - участников концерна с привлечением иностранных экспертов. Генеральной прокуратуре Украины, СБУ, НАБУ и ГБР рекомендовано осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, о результатах проинформировать общественность", – говорится в сообщении.

Напомним, согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях.

На данный момент открыто несколько уголовных дел, задержаны пять чиновников.

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Источник: korrespondent.net

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