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06. 03. 2019

В США представили новый боевой вертолет

В США компания MD Helicopters показала новый боевой вертолет MD969 Combat Explorer. Об этом в среду, 6 марта, сообщает Naked-science.

Указано, что легкий разведывательно-ударный вертолет MD969 Combat Explorer, созданный на базе MD 902 Explorer, был представлен на выставке Heli-Expo - 2019, стартовавшей 5 марта.

Как отмечается, отличительной чертой нового вертолета стало отсутствие рулевого винта. В частности, речь идет об использовании так называемой системы NOTAR, которая предусматривает компенсацию реактивного момента от несущего винта за счет установленного в хвосте вентилятора и воздушных сопел, расположенных на хвостовой балке.

Известно, что MD969 разработали в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), которая предусматривает поставку армии США большого числа легких вертолетов.

Разработчики утверждают, что новая машина может развивать крейсерскую скорость в почти 300 километров в час, а на внешних держателях вертолет может нести различное вооружение.

Ранее МВД Украины измененило контракт с Францией по вертолетам.

Также сообщалось, что США разместят самолеты пятого поколения в Европе на постоянной основе.

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Источник: korrespondent.net

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