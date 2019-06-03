Дрогобыч, Мариуполь и Винница признаны самыми прозрачными городами Украины

В рейтинге прозрачности городов Украины за 2018 год лидируют Дрогобыч, Мариуполь и Винница. Об этом свидетельствует исследование общественной организации Transparency International Ukraine, обнародованные в среду, 6 марта.

"Наибольшее количество баллов получили Дрогобыч (85,2 баллов из 100 возможных), Мариуполь (76,4), Винница (70,3), Покров (68), Днепр (66,6). Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом Топ-5 кардинально изменились: лидерами 2017 года были Львов, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Николаев и Киев", - говорится в сообщении Transparency International Ukraine.

Отмечается, что рейтинг показывает, в какой мере предоставлена информация гражданам, качество превентивных мер по борьбе с коррупцией и открытость местной власти по отношению к гражданам, когда они хотят получить информацию.

Согласно сообщению, общий уровень прозрачности в разрезе 100 городов повысился на 12%. При этом, 27 городов Украины получили более 50 баллов из 100 в 2018 году, по сравнению с шестью городами в 2017 году.

Так, лидер рейтинга город Дрогобыч за год повысил количество баллов с 46 до 85, прыгнув с десятого места на первое.

"Среди положительных сдвигов в городе – электронная регистрация заявлений на жилье, архив решений о предоставлении финансовой помощи за два года, также город получил максимальное количество баллов в пяти сферах из 13 возможных, которые оценивались аналитиками", - отмечают в организации.

Говоря о приросте в баллах в городах за 2017-2018 года, самый большой скачок совершили города Покров (с 18,3 баллов до 67,95 баллов), Мариуполь (с 28 баллов до 76,35 баллов), Днепр (с 25,6 баллов до 66,6 баллов), Дрогобыч (с 46,2 баллов до 85,2 баллов), Бахмут (с 27,26 баллов до 62,23 баллов).

"Отрицательный прирост у городов Подольск и Новая Каховка – это значит, что информации на сайте стало меньше по сравнению с прошлым годом, и города стали еще более закрытыми для своих жителей", - констатируют в Transparency International Ukraine.

Отмечается, что последние места в рейтинге 100 городов заняли: Коломыя, Лубны, Светловодск, Подольск и Стрый. Столица Украины Киев заняла 11 место.

"Рейтинг прозрачности 100 крупнейших городов Украины" за 2018 год был составлен по 91 индикатору в 13 областях. В частности, учитывались финансовая и бюджетная сфера, закупки, коммунальная политика, образование, социальные услуги, информация о работе местной власти.

Напомним, в прошлом году Винница со значительным отрывом победила в рейтинге областных центров Украины. В опросе оценивалось качество жизни горожан по 22 пунктам.

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Источник: korrespondent.net