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06. 03. 2019

Днем на Донбассе снова стреляли из артиллерии

В течение текущих суток, 6 марта, по состоянию на 18:00 среды сепаратисты пять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе из артиллерийских систем и минометов. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что в целом запрещенное Минскими договоренностями вооружение днем ​​было применено семь раз с расходом 100 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм.

"Потерь среди наших защитников нет", - доложили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 5 марта, подразделения сепаратистов семь раз обстреляли позиции ВСУ. Во время обстрелов шесть раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Были ранены двое военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net

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