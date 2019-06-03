В Словакии разворовывают украинское "кладбище евроблях"

В граничащем с Украиной словацком селе Убля, разворовывают оставленные украинцами автомобили. Об этом в среду, 6 марта, сообщает Мукачево.net.

Отмечается, что уже несколько месяцев в Убле наблюдается чрезвычайная ситуация - все свободные участки заставлены автомобилями, которые принадлежат украинским собственникам.

Такая ситуация сложилась из-за того, что в Украине ликвидировали возможность завозить автомобили с иностранной регистрацией в режиме транзита.

Словаки утверждают, что три сотни автомобилей, припаркованных по всему селу, во дворах и в садах оставили украинцы, которые из-за нового таможенного закона не смогли на машине вернуться в Украину.

Проблему попытались решить даже на правительственном уровне, однако безрезультатно.

Однако, с недавних пор неизвестные начали разбирать оставленные автомобили - от колес к зеркалам заднего вида. Некоторые машины просто исчезают и украинские владельцы обращаются в полицию.

"Сейчас в селе Убля зафиксированы две кражи автомобилей, принадлежащих гражданам Украины", - сообщила пресс-секретарь полиции Яна Лигдаянова.

Ранее сообщалось, что украинцы массово бросают "евробляхи" в Словакии.

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Источник: korrespondent.net