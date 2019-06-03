Лента RSS
Подписаться на ленту
06 марта 2019, среда, 23:53
+1°C
Завтра +8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
06. 03. 2019

В Кировоградской области мужчина выбросил соседа из окна 8 этажа

В Александрии Кировоградской области мужчина умышленно вытолкнул соседа из окна восьмого этажа. Об этом со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений сообщает в среду, 6 марта, УНН.

Как значится в документе, преступление произошло 20 декабря 2018 года на улице Шестого декабря.

Указано, что подозреваемый поднялся с седьмого этажа, где расположена его квартира, этажом выше к своему соседу.

"Мужчины поссорились. Злоумышленник начал бить жертву, а потом выбросил пострадавшего из окна зала. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в судебных материалах.

Сейчас Александрийский горрайонный суд назначил в уголовном производстве судебную биологическую экспертизу. Ведется следствие.

Ранее в Киевской области пьяный решил напугать соседа и случайно его застрелил.

Также сообщалось, что в Киеве на улице Маршала Бирюзова 19-летний парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.