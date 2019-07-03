В Италии туристам запретили ходить в шлепанцах



Туристам запретили ходить в шлепанцах и ввели штраф для нарушителей до 2300 евро в итальянской Лигурии, сообщает Daily Mail.



Власти национального парка Чинкве-Терре решили ввести такой запрет после того, как спасатели стали жаловаться на то, что туристы гуляют по горной местности в неподходящей обуви, тем самы рискуют здоровьем и жизнью.



Размер штрафа будет зависеть от работ по спасению туриста, замеченного в шлепанцах.



"Мы вводим эти меры постепенно, сначала будем информировать, потом – применять санкции", – заявил директор парка Патрицио Скарпеллини.



Меры начнут действовать с апреля.



Ранее сообщалось, что посещение Венеции станет платным. Кроме того, власти Венеции ввели "ночной сухой закон" для туристов.

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Источник: korrespondent.net