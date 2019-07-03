Суд арестовал главу Спецтехноэкспорта

Соломенский районный суд Киева в среду, 6 марта, арестовал директора госпредприятия Спецтехноэкспорт Владислава Бельбаса, ранее задержанного НАБУ по делу о коррупции в оборонной сфере, до 1 мая, с возможностью внесения залога в размере семи миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ.
НАБУ открыло еще одно дело по схемам в оборонке
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Источник: korrespondent.net
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