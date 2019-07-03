В университете Глазго нашли бомбу

В Нюрнберге объявили режим ЧС из-за бомбы
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Источник: korrespondent.net
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Источник: korrespondent.net
Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.