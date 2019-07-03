В университете Глазго нашли бомбу

Полицейские нашли бомбу в университете шотландского Глазго, сообщается на сайте Скотланд-Ярда.



Отмечается, что данный инцидент может быть связан с рассылкой взрывных устройств в Лондоне, о чем стало известно 5 марта.



Правоохранители считают, что бомбы могли быть доставлены из Ирландии.



В Нюрнберге объявили режим ЧС из-за бомбы



Напомним, накануне на вокзале и аэропортах Лондона были найдены взрывные устройства.

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Источник: korrespondent.net