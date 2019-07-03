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07. 03. 2019

Во Львовской области работники почты воровали посылки

 
Шестеро грузчиков одной из почтовых компаний воровали посылки клиентов со склада компании на протяжении двух месяцев, сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области в среду, 6 марта.
 
Отмечается, что сотрудник почтовой компании обратился в Пустомытовский отдел полиции с заявлением о систематических кражах со склада предприятия.
 
Полицейские установили, что к кражам причастны шесть грузчиков – жителей Львовской и Сумской областей. Всех шестерых разоблачили на месте очередной кражи, у задержанных изъяли украденные вещи из посылок.
 
Полиция устанавливает количество потерпевших и суммы убытков, открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.185 (кража) УК Украины.

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Напомним, ранее в Австралии арестовали мужчину, обвиняемого в рассылке 38 пакетов с неизвестным веществом в посольства и консульства ряда стран.

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Источник: korrespondent.net

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