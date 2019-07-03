Лента RSS
Подписаться на ленту
07 марта 2019, четверг, 04:36
+8°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
07. 03. 2019

Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину


Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину для проведения учений. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
 
На сайте парламента отмечается, что 6 марта закон был возвращен в Раду с подписью от президента. Ранее этот законопроект приняли в Верховной Раде.
 
Законом предлагается допустить на территорию Украины иностранных военнослужащих для участия в украинско-американских учениях Репид Трайдент – 2019, украинско-американских учениях Си Бриз – 2019, украинско-румынских учениях Риверайн – 2019, многонациональных учениях Кленовая Арка – 2019 и украинско-британских учениях Ворьер Вотчер – 2019.

Напомним, на днях у берегов Одессы прошли учения Украины и Турции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.