Легкомоторный самолет разбился в США



В результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Миссури погиб один человек, сообщает KY3.

Самолет упал недалеко от города Саммерсвилль. Единственной жертвой крушения самолета стал его 64-летний пилот из Спрингфилда.

Вероятной причиной крушения самолета стало его столкновение с деревьями.





Напомним, ранее легкомоторный самолет разбился в РФ, в результате чего погибли два человека. Также в американском штате Флорида легкомоторный самолет врезался в жилой дом.

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Источник: korrespondent.net