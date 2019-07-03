Лента RSS
Подписаться на ленту
07 марта 2019, четверг, 07:54
+8°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
07. 03. 2019

Сильное землетрясение произошло на Аляске


Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в четверг, 7 марта, на Аляске, сообщает 
Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. 
 
Эпицентр подземных толчков располагался в 693 километрах к северо-западу от Анкориджа.
 
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное". Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
 
Напомним, 5 января землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Аляски. 13 января на Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.