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07. 03. 2019

Хакеры из Ирана атаковали 200 компаний по всему миру – Microsoft

Более 200 компаний по всему миру подверглись за прошедшие два года атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана. Об этом говорится в исследовании корпорации Microsoft, опубликованного в среду, 6 марта.

Отмечается, что жертвами преступников стали большей частью нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также занимающиеся международным бизнесом концерны в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США.

По данным корпорации Microsoft, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.

По оценке специалистов корпорации, за атаками стоит хакерская группировка Holmium, имеющая связи с правительством Ирана. Кроме того, отдельные взломы выполняла по поручению Holmium другая хакерская группировка – APT33, утверждается в исследовании.

По мнению некоторых экспертов по безопасности, Тегеран в настоящий момент стремится нарастить потенциал для кибератак из-за усиливающегося санкционного давления на Иран со стороны США.

Ранее СМИ сообщили, что связанные с Китаем хакеры осуществляют кибератаки на университеты в США, Канаде и странах Юго-Восточной Азии в рамках похищения исследований в области военно-морских технологий.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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