Авиация Израиля нанесла удар по базе ХАМАС

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на четверг, 7 марта, нанесли удары по базе палестинских боевиков в секторе Газа. Об этом сообщается на странице в Twitter израильской армии.

Истребители и другие летательные аппараты Армии обороны Израиля атаковали несколько военных целей в комплексе ХАМАС в секторе Газа.

"Удар стал ответом на шары, переносившие взрывные устройства, и ракету, которые были выпущены из сектора Газа по израильской территории", – говорится в сообщении.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Ранее в среду вечером израильская система ПВО была приведена в действие вслед за запуском ракеты из сектора Газа. Сирены воздушной тревоги сработали на юге еврейского государства в региональном совете Эшколь, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа.

Напомним, в ночь на 6 марта ВВС Израиля также бомбили объекты ХАМАС в секторе Газа.

А 4 марта израильские самолеты атаковали позиции палестинского сопротивления в секторе Газа.

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Источник: korrespondent.net