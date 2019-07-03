Лента RSS
Подписаться на ленту
07 марта 2019, четверг, 09:29
+8°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
07. 03. 2019

В Аргентине из-за забастовки отложили начало учебного года

Новый учебный год в Аргентине, который должен был начаться в среду, 6 марта, так и не стартовал из-за забастовки учителей. Об этом информирует Ruptly.

По словам учителей, их зарплаты растут медленнее, чем цены. В 2018 году цены выросли на 47%, ожидается, что в текущем году уровень инфляции превысит 30%.

Протестующие требуют поднять зарплаты еще на 16%, прежде чем продлевать трудовые контракты на 2019 год.

Cмотрите фотогалерею: В Аргентине из-за забастовки отложили начало учебного года

Напомним, в феврале в Буэнос-Айресе прошел многотысячный марш-протест против повышения тарифов.

Бунт во Франции: надзиратели заблокировали 15 тюрем

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.