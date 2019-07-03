Сутки в ООС: девять обстрелов, ВСУ без потерь

За минувшие сутки подразделения сепаратистов девять раз обстреляли позиции ВСУ. Во время обстрелов 11 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 7 марта.

Отмечается, что враг израсходовал 121 снаряд и мин, впервые с начала года применив артиллерию калибра 152-мм.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток позиции ВСУ были обстреляны четыре раза: из артиллерии калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм – в районе Лебединского; из артиллерии калибра 122-мм – вблизи Гнутово; из артиллерии калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм – в районе Водяного; из стрелкового оружия – у Богдановки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты пять раз обстреляли позиции: из минометов калибра 120-мм – вблизи Новолуганского; из минометов калибра 120-мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе Екатериновки; дважды, из артиллерии калибров 152 и 122-мм, в дальнейшем – из артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новотошковского; из минометов калибра 120-мм – в районе Крымского.

Также враг обстрелял из артиллерии калибра 122-мм населенный пункт Новолуганское. Были повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Отмечается, что личный состав обстрелянных подразделений отвечал на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств. По данным украинской разведки, 6 марта два сепаратиста были ливидированы и трое ранены. Также уничтожена одна единица военной техники противника.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север – из минометов калибра 82-мм в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди наших защитников нет", – добавили в штабе.

Напомним, 6 марта в зоне проведения ООС было зафиксировано семь обстрелов сепаратистов. Тогда были ранены двое военнослужащих ВСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net