На Прикарпатье маршрутка сбила насмерть женщину

В селе Пядики Ивано-Франковской области 46-летний водитель маршрутки совершил наезд на пассажирку, которая вышла из транспортного средства. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает пресс-служба полиции области.
Вследствие аварии погибла 37-летняя жительница с. Пядики.
У водителя отобрали кровь на проверку состояния опьянения.
Проводится проверка. По данному факту открыто уголовное производство.
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Ранее в Киевской области случилось ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадали 10 человек.
Также сообщалось, что во Львовской области водитель маршрутки сбил насмерть 28-летнего пешехода.
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Источник: korrespondent.net
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