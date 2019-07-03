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07. 03. 2019

На Прикарпатье маршрутка сбила насмерть женщину

В селе Пядики Ивано-Франковской области 46-летний водитель маршрутки совершил наезд на пассажирку, которая вышла из транспортного средства. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает пресс-служба полиции области.

Вследствие аварии погибла 37-летняя жительница с. Пядики.

У водителя отобрали кровь на проверку состояния опьянения.

Проводится проверка. По данному факту открыто уголовное производство.

Cмотрите фотогалерею: На Прикарпатье маршрутка сбила насмерть женщину

Ранее в Киевской области случилось ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадали 10 человек.

Также сообщалось, что во Львовской области водитель маршрутки сбил насмерть 28-летнего пешехода.

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Источник: korrespondent.net

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